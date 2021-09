L’ADN : l’extraordinaire découverte de Rosalind Franklin. Village des sciences de l’UPJV – Amiens Métropole, 2 octobre 2021, Amiens.

Fête de la science 02 octobre

Village des sciences de l’UPJV – Amiens Métropole Université de Picardie Jules Verne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

Quelle est donc cette double hélice si distinctive ? Où se cache-t-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? A quoi sert-elle ?

Sous forme d’ateliers, notre stand propose d’explorer les secrets de cette fabuleuse molécule omniprésente et essentielle.

Venez découvrir que l’ADN, bien caché (ou non) dans sa cellule, est partagé par tous les organismes vivants sur notre planète. Nos cousins les plus proches ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Entre autres, vous serez époustouflés par sa taille et son pouvoir. Il sera même possible de l’observer à l’œil nu !

Hauts-de-France>Somme

Village des sciences de l’UPJV – Amiens Métropole Bibliothèque Louis Aragon- 50 rue de la République 80000 Amiens 80000

organisateur : https://www.u-picardie.fr Village des sciences de l’UPJV – Amiens Métropole