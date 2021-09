Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Exposition interactive “Les maths avec la tête et les mains” Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Exposition interactive “Les maths avec la tête et les mains” Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier IREM-IMAG-DEMFDS. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Autour de tables présentant de manière thématique des jeux mathématiques, casse-tête, expériences, le public est appelé à s’interroger sur les mathématiques sous-jacentes, leur utilité, leur nécessité, leur signification. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier lieuville Village des Sciences de l'université de Montpellier Montpellier