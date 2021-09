Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Parfum d’émotion Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

dimanche 03 octobre – 10h00 Si la littérature, la peinture et la musique font partie intégrante de notre éducation, de notre éveil et de nos sources d’émotions, qu’en est-il de l’apprentissage de l’olfaction ? Des étudiants apprentis parfumeurs vous proposent un atelier pédagogique pour découvrir et formuler les matières premières entrant dans la composition de parfums aux notes épicées. Aiguisez votre nez ! Occitanie>Hérault

