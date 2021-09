Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier HUT-Théâtre, à la découverte du bien-être dans un logement connecté. Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

HUT-Théâtre, à la découverte du bien-être dans un logement connecté. Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 03 – 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Université de Montpellier. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 11h00 Le projet HUT-Théâtre se base sur une écriture collaborative pour mettre en scène les représentations sociales du bien-être dans un appartement connecté.

Notre plateforme numérique permet à la société civile sensible au bien-être dans un logement connecté de déposer des idées de saynètes afin que nos comédiens spécialistes de l’improvisation théâtrale puissent les exploiter lors des spectacles programmés.

Le bien-être est notre enjeu commun… Votre parole est donc déterminante pour notre projet ! Vous, société civile, jeunes et grands, êtes la source d’inspiration de ce processus de création !

Rejoignez-nous en participant à cette expérience innovante lors de la Fête de la Science pour nous faire part de vos idées !

Pour en savoir plus : http://www.hut-occitanie.eu/ https://80ans.cnrs.fr/evenement/le-cohuteur-chahute/

