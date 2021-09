Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Femmes scientifiques inspirantes et passionnées d’hier et d’aujourd’hui Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Au travers d’une exposition et d’animations ludiques pour les petit.e.s et les grand.e.s, l’Association Femmes & Sciences souhaite faire connaître des femmes inspirantes et passionnées par leurs recherches scientifiques des siècles derniers et d’aujourd’hui, vous parler de la place des femmes en sciences et transmettre le goût des sciences et des techniques aux jeunes filles et jeunes femmes. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://www.femmesetsciences.fr/occitanie-est Village des Sciences de l’université de Montpellier

