Si j’étais un insecte… Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Cosciences. Entrée libre En présentiel Scolaires.

L’objectif de l’atelier est d’amener les enfants à se mettre à la place d’un insecte. Par cette expérience philosophique et éthologique, les enfants se posent des questions sur les perceptions des insectes. Comment un insecte voit le monde qui l’entoure ? L’objectif n’est pas d’amener des connaissances scientifiques et techniques mais plutôt une disposition d’esprit et une tentative de compréhension d’être aussi différent de nous que les insectes. Concrètement, la classe est découpée en deux sous-groupes au début de la séance. Les animateurs invitent les enfants à se mettre à la place d’un insecte. L’espèce est choisie par les enfants en début de séance parmi une liste d’espèces. Par la suite, ils discutent avec les enfants en les mettant dans des situations imaginaires (vous êtes cet insecte, vous montez sur cette plante, ça vous fait peur vous croyez ?). En parallèle, dans chaque sous-groupe, il y a une captation audio pour réaliser un podcast des réactions des enfants. On rassemble les deux sous-groupes. Les animateurs entraînent les enfants à discuter de l’interaction de la plante et de l’insecte. Il y a débat entre les enfants du sous-groupe des plantes et du sous-groupe des insectes. Enfin, à la fin de la séance, on amène les enfants à dessiner leur ressentis, un élément qui les a touchés et on recueille l’ensemble des dessins.

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

