Cyber Infox Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpel’libre. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Les « fake-news » (infox) existent depuis la nuit des temps mais circulent à une vitesse considérable et prennent une dimension tout aussi considérable avec internet et les réseaux sociaux numériques. Elles menacent assurément certains individus et il est aussi possible de se demander si elle ne peuvent pas menacer la science ainsi que nos démocraties.

Dès lors, il est fondamental que chacun découvre, au XXI° siècle :

Comment se créent puis se diffusent techniquement les fake-news sur internet ;

Comment les repérer et s’en protéger ;

Comment concilier les fake-news et nos libertés fondamentales, notamment la liberté de penser et d’expression.

Lors de cette conférence, Montpel’libre pratique une éducation aux usages du numérique tandis qu’API : Action of Public Interest décrypte la dimension juridique de la question.

Le CIST, en soutien à cette animation, nous apportera son aide avec une introduction sur l’histoire des propagandes mensongères et autres types de mensonges depuis l’antiquité jusqu’à l’ère numérique.

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : Village des Sciences de l’université de Montpellier