Solutions numériques pour le vivant : découvrez le travail des scientifiques du LabEx NUMEV Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Labex Numev. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Autour de vidéos, venez rencontrer les chercheurs et chercheuses du Labex NUMEV, qui utilisent mathématiques, informatique, physique et ingénierie à l’interface avec les sciences de l’environnement et du vivant. Une approche qui construit des ponts entres les disciplines pour mieux comprende, connaître, analyser et prédire, et apporter des solutions aux problèmes complexes d’aujourd’hui et de demain.

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : https://numev.edu.umontpellier.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier