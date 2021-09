La Fresque Océane Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Dos Santos. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00

La Fresque Océane : Un atelier engagé, ludique et collaboratif.

Inspiré de « La fresque du Climat », le jeu de la Fresque Océane sensibilise aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème.



Participez à un atelier de La Fresque Océane pour découvrir et mieux appréhender l’écosystème marin !

Savez-vous pourquoi les requins sont les « nettoyeurs des océans » ? D’où viennent les marées vertes ? Quelle est la différence entre la pêche électrique et la pêche au chalut ? Quel est la part du transport maritime dans le transport de marchandises ?

Venez découvrir la “Fresque Océane”, un atelier ludique et collaboratif pour bénéficier d’une meilleure compréhension d’ensemble des enjeux de l’océan, à la fois en termes de menaces mais aussi d’opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement !

Sa biodiversité fascinante, son rôle essentiel dans la machine climatique, l’étendue de ses nombreuses ressources, mais aussi les impacts de nos activités et de nos gestes du quotidien n’auront plus de secret pour vous…

Créé par Alice Vitoux et inspiré de “La Fresque du Climat”, cet atelier s’adresse à tous, citoyens, collectivités, entreprises ou écoles, et vous plongera dans une exploration sous-marine collective.

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : Village des Sciences de l’université de Montpellier