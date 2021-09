Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Ecole du sol Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Ecole du sol Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 03 – 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Cosciences. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 10h00 Le kit pédagogique “Ecole du sol” rassemble des jeux, des activités, des expériences en intérieur, ainsi que divers supports multimédias pour aborder la complexité de structure du sol, son fonctionnement, et la biodiversité qu’il abrite. Conçu en partenariat avec des scientifiques et enseignant, chaque activité et les supports associés sont en correspondance directe avec les programmes scolaires et transmettent les notions essentielles à la compréhension des sols afin de mieux les protéger. L’objectif est d’initier à la reconnaissance de la faune du sol et les services qu’elle nous rend. C’est un projet en partenariat avec l’association Carabes. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier lieuville Village des Sciences de l'université de Montpellier Montpellier