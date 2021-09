Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Ateliers sur le thème de l’émotion de la découverte Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Ateliers sur le thème de l’émotion de la découverte Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Université de Montpellier. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les étudiants de L3 de la Faculté d’Education propose pas moins de 24 animations pour faire découvrir les sciences aux scolaires. Différents parcours ont été créés avec des thèmes très diversifiés :

– Dites-le avec des fleurs ! Observer la diversité des fleurs à partir de bouquets de fleuriste.

– Traces de la vie passée. Retrouver par la fouille des fossiles et reconstituer le milieu de vie.

– Fabriquons ! Chaque atelier permettra aux élèves de fabriquer un objet.

– Jeux de lumières. Trois animations pour aborder les ombres et la lumière.

– A la découverte des arbres. Les deux ateliers permettent de découvrir par trois approches complémentaires, la biodiversité des arbres

– Vivons caché ! Découvrir la biodiversité cachée dans un ou différents milieux de vie.

– Cuisiner sans électricité. Chaque atelier permettra aux élèves de fabriquer un objet à partir d’éléments recyclés ou de comparer des outils plus ou moins efficaces.

– Utiliser l’invisible. Trois sous ateliers qui utilisent l’air en mouvement. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier lieuville Village des Sciences de l'université de Montpellier Montpellier