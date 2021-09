La passion scientifique Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

D’Archimède à Einstein, grands faits et petites histoires sur la vie très étonnante des plus grands génies et de leurs principales découvertes ou inventions. De ceux qui ont donné une place à l’Homme dans l’univers et une fonction aux savoirs humains… à ceux qui en usent pour le meilleur et parfois pour le pire, le monde d’Aristote, de de Vinci, de Darwin, de Nobel, de Pasteur, de Barnum, de von Braun, d’Elon Musk… pose mille questions passionnantes. Frédéric Feu et l’équipe du Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique s’en sont donnés à cœur joie pour vous faire vivre faits historiques et légendes scientifiques. Le visiteur s’instruit, s’étonne, s’amuse, réfléchit… L’émotion de la découverte est racontée et palpable de 7 à 107 ans.

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : Village des Sciences de l’université de Montpellier