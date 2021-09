Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Librairie La Cavale Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Librairie La Cavale Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Librairie La Cavale. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Vente de livres scientifiques (tout public) et animation d’observation et de dessin du monde végétal pour les enfants. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://librairielacavale.coop/ Village des Sciences de l’université de Montpellier

