Fête de la science 08 – 09 octobre

Village des Sciences de l'université de Montpellier Université de Montpellier.

samedi 09 octobre – 14h00 Pourquoi choisir entre le plaisir d’apprendre et le plaisir de rire quand on peut faire les deux ? Voici le tout nouveau spectacle d’improvisation théâtrale de la compagnie du capitaine : «L’Impro-Conférence» ! Le principe ? Nous invitons un chercheur, spécialiste dans son domaine, à présenter son travail et ses recherches en une vingtaine de minutes. Puis, dans la foulée, l’équipe de comédiens qui a assisté comme vous à la conférence, donne un spectacle d’improvisation théâtrale sur le même sujet, et comme toujours, en tenant compte de vos suggestions !

A chaque spectacle, un nouveau sujet, à chaque spectacle, de nouvelles impros ! Mais chut…. le sujet précis doit être secret jusqu’au dernier moment pour garantir la créativité des comédiens qui le découvriront le jour de l’Impro Conférence au travers de la conférence. Mais pour vous faire patienter d’ici là voici 2 indices sur les thématiques qui seront abordées : naturaliste et audiovisuel. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l'université de Montpellier Faculté d'Education, Place Marcel Godechot 34000

