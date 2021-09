Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Radio Campus Montpellier en direct de la Fête de la Science Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

samedi 02 octobre – 14h00 Durant deux heures, des invité.e.s sont présents en plateau pour répondre à des interviews et présenter leur projet en rapport avec la Fête de la Science, au micro de Guillaume Bagnolini, animateur à Radio Campus Montpellier (émission de vulgarisation scientifique Stimuli), Docteur en philosophie et Chargé d’enseignement à l’Université de Montpellier en biologie et écologie, Guillaume Bagnolini mène des recherches en philosophie des sciences, en éthique et philosophie de l’environnement.

Cette émission de radio est réalisée en direct du Village des Sciences, en livestream (direct vidéo) et en public. Occitanie>Hérault

