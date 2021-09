Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Contrôle le bras de quelqu’un d’autre par la pensée ! Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Contrôle le bras de quelqu'un d'autre par la pensée ! Village des Sciences de l'université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l'université de Montpellier Drop of Curiosity. Entrée libre

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Notre système nerveux est constitué d’électricité.

Quand ton cerveau ordonne à ton bras de bouger, il envoie une information électrique via tes neurones jusqu’aux muscles de ton bras.

Grâce à une petite machine, nous allons dériver ce signal électrique et l’envoyer vers le bras d’une autre personne qui bougera malgré sa volonté.

Viens avec ton ami, ton conjoint, ta sœur ou même ta mamie et prends le contrôle de leur corps.

Sensations insolites garanties !

Village des Sciences de l'université de Montpellier Faculté d'Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://dropofcuriosity.fr/

Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier