La Luminescence … Une émission de lumière sans chauffer, par opposition à l’incandescence, est présente dans de nombreux phénomènes autour de nous.

Dans la nature, les lucioles, le plancton, les aurores boréales, certains minéraux sont luminescents. Dans notre environnement quotidien, la flamme bleue du gaz de ville, les marqueurs fluorescents, les gilets de sécurité , les ampoules d’éclairage sont des objets créés par l’homme qui utilisent ce phénomène.

La luminescence peut être causée par la lumière, une réaction chimique ou biochimique, le passage d’un courant électrique, des chocs. On parle alors de photoluminescence, chimi- et bio-luminescence, électroluminescence, triboluminescence. Cet atelier permettra de comprendre l’origine de ces grains de lumières- les photons-. On verra comment cette émission de lumière est liée la structure et aux propriétés de la matière formée d’atomes et de molécules.

Une dizaine de petites expériences de paillasse sont réalisées ensemble, afin de comprendre, par exemple, comment les billets de banque et certains documents administratifs (par exemple un permis de conduire) sont sécurisés par un marquage furtif, Nous verrons aussi comment déterminer si une huile d’olive est « vierge première pression » .

Nous verrons enfin comment les laboratoires de recherche ont pu mettre à profit la luminescence pour développer des tests de détection du virus Covid-19, mettre au point de nouvelles techniques de microscopie ou des capteurs ultrasensibles d’explosifs aussi sensibles que le nez du chien.

