L’Homme à la découverte de son environnement Village des Sciences de l’université de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Écolothèque – Montpellier3M. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Collaboration entre PlanetOcean Montpellier et l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole, ce parcours de trois ateliers (3h) s’adresse aux classes jusqu’au cycle 3.

Contenu des ateliers :

– Le mouvement apparent/réel des astres (étoiles Soleil. planètes … ) + construction d’une carte du ciel mobile reproduisant le ciel observable tout au long de l’année. ( 1h)

– Les laisses de mer : de la surface aux profondeurs. Les courants océaniques voyagent d’un bout à l’autre de la planète. Pendant l’atelier, les élèves découvriront les différents modes de déplacement d’organismes marins ainsi que l’effet des courants sur la dispersion ou l’accumulation des déchets. Il s’agira de distinguer le naturel du non naturel, débris ou déchets; de découvrir le bord de mer à travers l’observation des laisses de mer et de comprendre d’où viennent les différents objets et restes des êtres vivants trouvés sur la plage. ( 1h)

– Le déplacement des plantes et aliments comestibles dans le temps et l’espace : de quelle partie du monde sont originaires les plantes que nous consommons? À quelle période historiques ces plantes ont-elles commencé à enrichir nos assiettes? Grâce à quels grands navigateurs les avons-nous découvertes? De quelles plantes les aliments que l’on consomme sont-ils issus ? ( 1h )

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : https://ecolotheque.montpellier3m.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier