Huiles prodigieuses Village des Sciences de l'université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l'université de Montpellier Université de Montpellier.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 09h00 La peau a pour fonction de protéger le corps, son innervation riche ouvre sur le monde, ses récepteurs sensoriels perçoivent les formes, la température, la pression, la douleur. Dans les cosmétiques les huiles végétales d’amande douce, de tournesol, de ricin, d’argan… ont une belle affinité avec la peau, leurs propriétés uniques procurent des sensations inoubliables, des échanges plein d’émotions. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l'université de Montpellier Faculté d'Education, Place Marcel Godechot 34000

