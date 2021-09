Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Dans le secret des oeuvres d’art Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Musée Fabre. Entrée libre En présentiel Scolaires. “Dans le secret des oeuvres d’art” : les coulisses de la restauration dévoilés à travers le témoignage de professionnels de la conservation curative. Grâce à une application numérique, réalisation d’un constat d’état (rayons ultraviolets, radiographie…) Occitanie>Hérault

