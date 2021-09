Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Plongez dans le monde fascinant des virus ! Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Plongez dans le monde fascinant des virus ! Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier GOSSELIN. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A la frontière du monde vivant, les virus sont des entités microscopiques et omniprésentes sur la planète. Observés pour la première fois il y a seulement 80 ans à l’aide des premiers microscopes électroniques, ils révèlent depuis une grande diversité de structures, de tailles et de fonctionnements qui en font des objets de curiosité et d’étude pour les scientifiques. Pathogènes ou acteurs de l’évolution du vivant, ils peuvent être également exploités pour leurs propriétés originales. Venez nous rencontrer et participer à notre atelier qui proposera activités ludiques et illustrations pour faire découvrir ce monde fascinant qu’est celui des virus. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : Village des Sciences de l’université de Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier lieuville Village des Sciences de l'université de Montpellier Montpellier