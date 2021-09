Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Architecture et urbanisme citoyens Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Architecture et urbanisme citoyens Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h30 à 16h15 Depuis quelques années la participation des “habitants” et/ou “usagers” est convoquée dans la fabrique de la ville et de l’habitat. Si cette participation semble avérée notamment dans les chiffres, dans le fond, elle n’est pas toujours efficiente. A travers des cas concrets, cette table ronde propose de parler d’architecture et urbanisme citoyens en s’intéressant à regarder ce que cela veut bien pouvoir dire.

Organisée et animée par Khedidja Mamou, enseignante-chercheuse ENSAM Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : https://www.montpellier.archi.fr/ Village des Sciences de l’université de Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Village des Sciences de l'université de Montpellier Adresse Faculté d'Education, Place Marcel Godechot Ville Montpellier lieuville Village des Sciences de l'université de Montpellier Montpellier