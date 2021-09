Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Comment tiennent les arches des cathédrales gothiques ? Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Fête de la science 02 octobre Village des Sciences de l'université de Montpellier Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00 Dans cet atelier, Nicolas PAULI, Docteur en mécanique et génie civil, Professeur à l’ENSA Montpellier et membre au laboratoire LIFAM, vous lancera le défi de vous mettre à la place des bâtisseurs de cathédrales. Grâce à ses conseils et à l’aide de briques en bois et de poids, vous comprendrez les contraintes de la structure d’une arche, exemple symbolique de l’architecture. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l'université de Montpellier Faculté d'Education, Place Marcel Godechot 34000 https://www.montpellier.archi.fr/

