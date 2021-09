Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Coup de projecteur sur la biodiversité (in)visible ! Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Université de Montpellier- Chaire NaturCom. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A travers cette animation, nous avons choisi de mettre en lumière la biodiversité (in)visible pour la grande majorité des humains… Découvrez la biodiversité cachée dans la matière, dans le vivant, au fond des océans, au sommet des montagnes…Découvrez la biodiversité oubliée, trop commune ou pas assez esthétique pour qu’on y porte une attention particulière…enfin, Découvrez le travail des scientifiques et des différents acteurs qui étudient et protègent la biodiversité. Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000 organisateur : Village des Sciences de l’université de Montpellier

