Fête de la science 04 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) CNRS UMR5247, Université de Montpellier, ENSCM. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Avec les étudiants en Master Sciences Du Médicament et des Produits de Santé Parcours Aging et Stratégies anti-âge, nous proposons cette année de découvrir le vieillissement:

– Posters et ateliers sur les organismes modèles : Caenorhabditis elegans et le tardigrade (jeux, manipulation d’objets, observation sous loupe binoculaire …)

– Posters et ateliers sur le vieillissement cutané dû au soleil (découverte de son phototype, huiles essentielles après soleil) Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l'université de Montpellier Faculté d'Education, Place Marcel Godechot 34000

