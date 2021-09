Montpellier Village des Sciences de l'université de Montpellier Hérault, Montpellier Pierre, feuille, papier Village des Sciences de l’université de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

dimanche 03 octobre – 10h00 Des scientifiques – botanistes, zoologistes, minéralogistes, dessinateurs – embarquent sur des bateaux pour étudier une nature mystérieuse. Des échantillons provenant des quatre coins du globe se retrouvent alors chez des collectionneurs, dans des musées ou dans des établissements scolaires pour présenter des terres inconnues et lointaines.

L’Université de Montpellier vous propose de découvrir une petite partie de ces collections créées, échangées ou achetées par les professeurs depuis le XVIIIe siècle et encore parfois utilisées par les étudiants et par les chercheurs du monde entier. Pour ce jeu, il va falloir mettre en marche ses petites cellules grises pour tenter de mener cette enquête autour du monde. Occitanie>Hérault

