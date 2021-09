Un quart de la biodiversité de la planète sous nos pieds Village des Sciences de l’université de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de l’université de Montpellier CIRAD. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Les sols hébergent un quart de la biodiversité de la planète.

Dans le sol, on trouve des bactéries, des champignons, des nématodes, des collemboles, des vers de terre, des insectes …. et même des vertébrés, tels que la taupe. C’est un milieu plein de vie ! Ces organismes qui interagissent entre eux au sein de chaînes alimentaires et certains organismes, modifiant leur milieu, sont appelés « ingénieurs de l’écosystème », tels que les vers de terre, les termites et les fourmis.

La biodiversité du sol est essentielle pour le fonctionnement des sols, les cycles de l’eau et du carbone, et des éléments minéraux. En effet, les organismes vivants du sol participent à l’entretien de la structure du sol, la lutte contre l’érosion, les cycles de nutriments, la décomposition de la matière organique et le stockage du carbone dans le sol….

Avec les chercheurs du Cirad, examinez le travail des vers de terre dans un lombricarium, observez du compost, des cloportes ou des collemboles à la loupe bino, … Mesofaune et macrofaune n’auront plus de secrets pour vous ! Nos chercheurs vous parlerons également des approches agro-écologiques qui permettent de conserver la biodiversité du sol et ses fonctions, tout en maintenant ou augmentant la productivité agricole.

Occitanie>Hérault

Village des Sciences de l’université de Montpellier Faculté d’Education, Place Marcel Godechot 34000

organisateur : www.cirad.fr Village des Sciences de l’université de Montpellier