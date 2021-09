Villeurbanne cedex Village des sciences de l'IUT Lyon 1 Rhône, Villeurbanne cedex L’oeuf dans tous ses états Village des sciences de l’IUT Lyon 1 Villeurbanne cedex Catégories d’évènement: Rhône

samedi 09 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 13h30 à 16h00 L’atelier vise à explorer l’oeuf dans tous ses états et sous toutes ses coutures. On explorera son intérieur, ainsi que son extérieur; cuit ou cru, avec ou sans coquille, l’oeuf ne cessera de nous émerveiller. L’atelier sera conçu pour être inclusif afin d’accueillir du public en situation de handicap, en particulier celui des écoles bilingues (LSF – Français) de la région Lyonnaise. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

