Figures de vibrations de l'air ou d'une structure Village des sciences de l'IUT Lyon 1, 8 octobre 2021, Villeurbanne cedex. Fête de la science 07 – 08 octobre

Village des sciences de l’IUT Lyon 1 LabEx CeLyA – Université de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Sous l’effet d’une excitation externe (son ou vibration), une structure vibre selon des formes particulières, qui dépendent de ses caractéristiques et de la fréquence de l’excitation. Il existe des moyens simples de mettre en évidence ses formes particulières, qui seront montrés lors de l’atelier : courbes de Chladni (vibration d’une plaque), ou l’équivalent dans un tube en plexiglas, vibrations d’une corde vibrante. L’objectif est de laisser les participants manipuler les dispositifs, ce qui leur permet de mesurer que, selon la fréquence de l’excitation qu’ils ajustent, la structure se comporte d’une façon différente. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Village des sciences de l'IUT Lyon 1 1 rue de la Technologie 69622 Villeurbanne cedex

