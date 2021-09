Villeurbanne cedex Village des sciences de l'IUT Lyon 1 Rhône, Villeurbanne cedex Jeu de l’Oie Scientifique des LabEx Village des sciences de l’IUT Lyon 1 Villeurbanne cedex Catégories d’évènement: Rhône

Village des sciences de l’IUT Lyon 1 les LabEx en fête! Université de Lyon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 13h30 à 17h00 Affrontez-vous en équipes sur un parcours semé d’embûches et de questions. Enfants et parents, creusez-vous les méninges pour atteindre le premier ou la première la case “arrivée”. Des questions sur l’espace, la biologie, les nouvelles technologies, la santé, la philosophie, etc.

Organisé par « Les LabEx en Fête! » COMOD, CORTEX, DEVWECAN, ECOFECT, LIO et PRIMES Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Village des sciences de l’IUT Lyon 1 1 rue de la Technologie 69622 Villeurbanne cedex 69622 organisateur : Village des sciences de l’IUT Lyon 1

