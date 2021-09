Villeurbanne Village des sciences de l'IUT Lyon 1 Rhône, Villeurbanne L’optique du message caché! Village des sciences de l’IUT Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

samedi 09 octobre – 13h30 à 16h00 Un chercheur a mystérieusement disparu juste avant de dévoiler sa dernière découverte. Heureusement, il a laissé dans son laboratoire un message caché. Pour le découvrir, il a installé une série de petites expériences d’optique laissant apparaitre mots par mots ce message intriguant.

Ainsi, à travers diverses expériences (lumière colorée, arc-en-ciel, microscope, lentilles, toupies de couleurs…), nous découvrirons comment manipuler la lumière et la matière pour créer des messages cachés. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

