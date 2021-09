Carcassonne Village des sciences de l'Aude Aude, Carcassonne Dissection du phénomène mystérieux de la migration Village des sciences de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Dissection du phénomène mystérieux de la migration Village des sciences de l’Aude, 2 octobre 2021, Carcassonne. Fête de la science 01 – 02 octobre

Village des sciences de l’Aude LPO Occitanie – DT Aude. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00 Venez découvrir et comprendre le phénomène intrigant de la migration des oiseaux, et vous mettre dans la peau des ornithologues grâce à de petites expériences ! Occitanie>Aude

Village des sciences de l’Aude La Cavayère 11000 Carcassonne 11000 organisateur : https://aude.lpo.fr/ Village des sciences de l’Aude

