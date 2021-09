Village des sciences de Gardanne – Campus Charpak Provence Village des sciences de Gardanne, 9 octobre 2021, Gardanne.

Fête de la science 07 – 09 octobre

Village des sciences de Gardanne Ecole des mines de St Etienne. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

Le Village des sciences est co-organisé par les services de la ville de Gardanne et l’Ecole des Mines de Saint Etienne – Campus Georges Charpak Provence.

Comme chaque année, les animations sont dédiées d’une part au public scolaire et d’autre part au grand public.

Faites de la science à Gardanne !

La science à Gardanne c’est sous toutes les formes et toutes les médiations, pour s’approprier des concepts, quel que soit votre âge, vos attentes, dans tous les champs scientifiques, pour mieux comprendre et mieux vivre dans le monde qui nous entoure.

Le Village des Sciences est constitué de différents stands et animations, avec des temps de médiation dédiés à chacune et chacun, proposés notamment par les élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines de Saint Etienne, Campus Georges Charpak Provence.

Vous êtes les bienvenu.e.s !

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Village des sciences de Gardanne Ecole des Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak – 880 route de Mimet 13120 Gardanne 13120

organisateur : Village des sciences de Gardanne