La voix du dragon Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap.

Fête de la science 02 octobre

Village des Sciences de Gap 2021 Gap Sciences Animation 05. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Dans les années 70 est apparu un jouet musical connu au Japon sous le nom de ”Voix du Dragon” Ce jouet, composé d’un court tube ondulé et flexible, ouvert à ses deux extrémités, permet d’illustrer la production d’un son associé au mouvement de l’air dans un tube.

En apprenant à faire chanter le Dragon , on découvrira comment « manipuler » ce son. Comment le qualifier : plus aigu ? plus grave ? plus fort

De quels outils le chercheur dispose t il pour quantifier le son en termes de fréquence ou de niveau en décibel Pourquoi la problématique des tuyaux qui chantent intéresse t elle les industriels.

Nous vous proposons d’illustrer ce phénomène aéro acoustique par un montage expérimental instrumenté et sonore

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000

organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021