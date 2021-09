Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes Le cerveau : développement et fonctionnement Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

samedi 02 octobre – 10h00 La thématique du cerveau sera développée à travers trois ateliers :

– Le cerveau façon puzzle . Orientée arts et sciences, cette manipulation d’une maquette des zones du cerveau

conçue grâce à une imprimante 3D permet de visualiser les différentes aires du cerveau et de comprendre

leurs interrelations. L’expérience de visualisation d’un cerveau composé de modules communiquant aide à dépasser

certains neuromythes (comme l’idée selon laquelle nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, ou les distinctions pas

toujours fondées entre les hémisphères cérébraux). Cette exploration se fera sous la forme d’une discussion entre le

public et les médiateurs scientifiques de GSA 05.

– Atelier « Neurosciences et Apprentissages » avec Claudie Boyer, Présidente de GSA 05

Atelier s’appuyant sur des travaux en sciences cognitives de Jean-Philippe LACHAUX, de Grégoire BORST et d’Olivier OUDE.

– Esprit critique est tu là ? Discussion autour des connaissances sur le fonctionnement du cerveau versus les neuromythes. 1 séance le matin et deux l’après-midi. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

