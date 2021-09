Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes Village des Sciences de Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap. Fête de la science 02 octobre

Village des Sciences de Gap 2021 Gap Sciences Animation 05. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Dès 4 ans, tous les membres de la famille trouveront de quoi s’occuper au sein du village des sciences. De nombreux ateliers gratuits et sans inscription leur permettront de s’initier à la démarche scientifique et de développer leurs connaissances. Pas besoin d’être un expert ou une grosse tête, la Fête de la science est là pour que vous vous amusiez !

Sur un même site, le parc Diocésain, au centre de Gap, vous pourrez retrouver toutes les activités ludiques et scientifiques proposées par une multitude d’intervenants.

De nombreux ateliers traiteront de la biodiversité, les plantes (Conservatoire botanique national alpin) , les oiseaux (Ligue pour la protection des oiseaux 05), les espaces naturels Natura 2000 du département (Natura 2000).

Les astres (Copernic), l’énergie solaire (Renouv’Alpes) , et l’énergie décarbonnée (Syndicat d’énergie des Hautes-Alpes, EDF) auront également leur ateliers.

N’oublions pas Ludambule, Canopée 05, le musée des Cheminots de Veynes et Gap sciences animation 05 qui proposeront de nombreux autre ateliers sur des sujets variés… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Village des Sciences de Gap 2021 Adresse Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson Ville Gap lieuville Village des Sciences de Gap 2021 Gap