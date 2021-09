Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes L’eau dans nos robinets, ça coule de source ? Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

samedi 02 octobre – 10h00 Savez-vous d’où vient l’eau de votre robinet? Cet atelier permet d’aborder le cycle de l’eau domestique: comprendre d’où vient l’eau de nos maisons et comment elle est rendue potable. Sur le stand, des expériences scientifiques permettront de comprendre les différents principes de traitements des eaux: un atelier défi pour arriver à rendre claire une eau “sale”, un atelier observation des micro-organismes suite à la mise en culture de nos filtrats, et un atelier-quiz pour aborder les enjeux de l’eau pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

