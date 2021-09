Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes Sciences en défis Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Village des Sciences de Gap 2021 Gap Sciences Animation 05. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Cet atelier propose des défis pour tous les âges ! Quel l’on soit en maternelle ou bien à la retraite, venez transformer de l’eau bleue en eau transparente ou encore réaliser une brochette de ballons ! Des défis mathématiques, en passant par des défis sur l’eau ou l’air, il y en aura pour tous les goûts ! Vous verrez alors que la magie peut trouver une explication scientifique ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000

