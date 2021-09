Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes A la découverte d’un paysage sonore Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

samedi 02 octobre – 15h30 à 16h20 Cette activité sollicite l’écoute dans un premier temps mais conduit ensuite les participants à reconstruire mentalement puis à dessiner le paysage que les sons suggèrent : créer une image à partir d’un paysage sonore mais aussi à vos yeux et votre intellect pour rendre visuelle et comparable l’image mentale que vous vous faite d’un paysage.

Différents temps sont proposés pour cet atelier :- Balade sonore : écouter, s’émerveiller, découvrir…- Cartographie sonore : identifier et représenter le paysage sonore- Introduction du concept de biodiversité- Création d’un paysage sonore- Apports scientifiques et perspectives

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

