Village des Sciences de Gap 2021
Gap, Hautes-Alpes
Le cerveau dans tous ses éclats

Hautes-Alpes

Le cerveau dans tous ses éclats
Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap.

Entrée libre
Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 A travers une exposition de clichés scientifiques de l’Inserm, , agrandissements d’IRM ou de coupes au microscope pour lesquels l’usage de colorants permet de révéler les détails de différents neurones et/ou parties du cerveau, venez découvrir le cerveau humain.

Cellules nerveuses, hippocampe, cortex cérébral… s’affichent en grand format et dans des couleurs fabuleuses, dues aux colorants utilisés par les chercheurs. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021
Parc Diocésain
9 rue du Capitaine de Bresson
05000

