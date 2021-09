Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes Sauvons Durancia Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Sauvons Durancia Village des Sciences de Gap 2021, 2 octobre 2021, Gap. Fête de la science 02 octobre

Village des Sciences de Gap 2021 Gap Sciences Animation 05. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 13h30

samedi 02 octobre – 14h45

samedi 02 octobre – 16h00 Au bord de la rivière, un camp de base abandonné, deux scientifiques disparus et un étrange message dans une bouteille. Sur quoi travaillaient nos deux biologistes et que s’apprêtaient-ils à découvrir? Dans la peau de scientifiques, venez mener l’enquête et en apprendre plus sur la biodiversité de Durancia. Mais attention, votre temps est compté !

Inscriptions sur place Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000 organisateur : http://www.gsa05.fr Village des Sciences de Gap 2021

