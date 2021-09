Gap Village des Sciences de Gap 2021 Gap, Hautes-Alpes “Enigma Botanica” Village des Sciences de Gap 2021 Gap Catégories d’évènement: Gap

Village des Sciences de Gap 2021 Conservatoire Botanique National Alpin. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h45 à 12h15

samedi 02 octobre – 13h30 à 15h00

samedi 02 octobre – 15h15 à 16h45 Ce jeu d’enquête collaboratif permet de plonger de façon ludique dans l’univers de la botanique. Au cours de l’aventure, différents thèmes scientifiques seront abordés : par exemple, la classification des grandes familles végétales, l’écologie des plantes, leurs habitats ou encore l’ethnobotanique. Les maître·sse·s du jeu seront des animateur·ice·s du Conservatoire Botanique National Alpin ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

