samedi 02 octobre – 13h15 à 14h30

samedi 02 octobre – 16h30 à 18h00 C’est assez récemment que la gestion forestière est devenu un sujet d’actualité qui motive des émissions de télé et des pétitions populaires.

C’est le « bois énergie » et la sensibilité grandissante à la biodiversité qui ont mis en avant la gestion de nos forêts.

Le succès du « bois énergie » a mis en exploitation des forêts qui étaient laissées à l’abandon et des voisins, des promeneurs ont découvert que « leur » forêt était exploitée. L’exploitation forestière avec des moyens moderne est perturbante : énormes abatteuses, coupes rases.

Une forêt ne se défini pas uniquement que par les arbres qui y poussent. C’est un milieu d’une infinie complexité, tant par sa microbiologie que par ses associations botaniques, qui s’est formée au long de dizaines et de centaines d’années. Une coupe rase anéantie cette complexité.

Il éxiste des modes de gestion forestière qui se font à couvert continu : la gestion en futaie irrégulière, la gestion en futaie jardinée.

La futaie jardinée, qui sera abordée au cours de cette conférence, est le mode de gestion traditionnel des forêts de sapins et épicéas du Jura. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

