samedi 02 octobre – 10h00 Le club géologie de l’IME de St Jean, encadré par des éducateurs de la structure, a amené les enfants et adolescents sur les traces de la géologie du territoire gapençais. Une collection d’ammonites et de divers pierre/cailloux ont été amassés. Une sortie orpaillage, au torrent de Boscodon a également été réalisée.

A travers les photographies prises et des textes explicatifs, les enfants du club géologie de l’IME de St Jean souhaitent vous faire partager ces moments et leurs découvertes.

Les enfants seront présents le vendredi, pour les scolaires, de 10h à 12h pour expliquer leur travail.

Village des Sciences de Gap 2021 Parc Diocésain 9 rue du Capitaine de Bresson 05000

