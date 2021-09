Tallard Village des sciences de Gap Hautes-Alpes, Tallard Vélo-ciné Village des sciences de Gap Tallard Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Tallard

Vélo-ciné Village des sciences de Gap, 2 octobre 2021, Tallard. Fête de la science 02 octobre

Village des sciences de Gap Mobil’idées. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Grâce à des vélos spéciaux, vous pédalerez pour voir apparaitre …une vidéo ! Cet atelier permet de se rendre compte de l’énergie (humaine ) nécessaire pour allumer un écran. Vous pourrez également découvrir le fonctionnement de ces machines ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Village des sciences de Gap à venir 05130 organisateur : https://www.mobilidees.org/ Village des sciences de Gap

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Tallard Autres Lieu Village des sciences de Gap Adresse à venir Ville Tallard lieuville Village des sciences de Gap Tallard