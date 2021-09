Profit durable Village des Sciences de Ferney-Voltaire, 9 octobre 2021, Ferney-Voltaire.

Fête de la science 09 octobre

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Pangloss Labs. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h00

Vous êtes propriétaire ou cadre dirigeant d’une petite et moyenne entreprise (PME) ? Vous êtes ouvert à des solutions pragmatiques et concrètes pour assurer la transition de votre modèle économique ? Cet atelier interactif a pour but de vous donner un aperçu des meilleures pratiques et des processus déjà réussis. Après une brève présentation de la méthode visuelle basée sur l’économie circulaire, nous partagerons nos expériences et discuterons de vos besoins, en recherchant en groupe les adaptations possibles auxquelles vous pourriez réfléchir et que vous pourriez ramener chez vous.

Durée 1 heure. Pour entrepreneurs (dirigeants établis et créateurs d’entreprise). Sur réservation. Nombre maximum : 8.

Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Allée du Château 01210 Ferney-Voltaire 01210

organisateur : https://panglosslabs.org/ Village des Sciences de Ferney-Voltaire