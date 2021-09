Ferney-Voltaire Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ain, Ferney-Voltaire La “Bricothèque” Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

samedi 09 octobre – 10h00 Atelier de peinture sur tissu pour les enfants, pour les sensibiliser et leur montrer l’importance de réutiliser les vêtements et de leur donner un seconde vie pour aider la planète.

Nous parlerons de l’économie circulaire, nous présenterons notre premier projet « la Bricothèque » et nous sonderons l’intérêt du public pour la réutilisation des outils de bricolage. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

