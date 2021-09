Ferney-Voltaire Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ain, Ferney-Voltaire For Everyone : la naissance du WWW Village des Sciences de Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Ferney-Voltaire

For Everyone : la naissance du WWW Village des Sciences de Ferney-Voltaire, 6 octobre 2021, Ferney-Voltaire. Fête de la science 06 octobre

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Pangloss Labs. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 20h00 à 21h30 Pour rendre hommage à la naissance du WWW, une conférence sous la forme d’une soirée autour du film documentaire

« ForEveryone.net »

(en anglais sous-titré en français), suivie d’une discussion avec François Flückiger, promoteur d’Internet en Europe dont les responsabilités ont inclus la gestion de l’équipe du World Wide Web au CERN.

Modération par Maria Girone, directrice de la technologie du CERN openlab, en charge de la stratégie de développement de solutions informatiques de pointe pour la communauté scientifique.

Inscription gratuite et obligatoire, à partir de la rentrée sur voisins.cern.



Événement présenté par le CERN, en collaboration avec Pangloss Labs, la Ville de Ferney-Voltaire et le Centre des Monuments Nationaux. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Village des Sciences de Ferney-Voltaire Allée du Château 01210 Ferney-Voltaire
organisateur : https://panglosslabs.org/

