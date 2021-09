Cholet Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Cholet, Maine-et-Loire Expression végétale Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Expression végétale Village des sciences de Cholet, Musée du Textile, 10 octobre 2021, Cholet. Fête de la science 10 octobre

Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Agglomération Choletaise. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h30 À cheval entre la conférence botanique et le concert de musiques actuelles, durant une heure, les spectateurs sont invités à découvrir le monde végétal. Titre après titre, l’on voyage d’une plante à l’autre, chacune faisant écho à notre monde d’aujourd’hui. Le polypode, petite fougère urbaine, vous conte son enfance en banlieue ; la tropicale monstera, nous prouve que les plantes aussi peuvent parler ; quant au cactus, dressé derrière ses innombrables piquants, il se frotte à nos préjugés sur la sexualité… Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Rue du Docteur Roux 49300 Cholet 49300 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Village des sciences de Cholet, Musée du Textile

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Adresse Rue du Docteur Roux 49300 Cholet Ville Cholet lieuville Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Cholet