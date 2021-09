Cholet Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Cholet, Maine-et-Loire Elle sauve des vies : la transmission de signaux par le sol Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Village des sciences de Cholet, Musée du Textile Terre des sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 1917, la ligne téléphonique est une nouvelle fois coupée par les bombardements ennemis. Impossible aux soldats français dans les tranchées de contacter le haut commandement de l’avancée des Allemands. Pourquoi ne pas essayer ce nouvel appareil de secours ? Son système de transmission par le sol (TPS) se révèlera-t-il efficace ? La section patrimoine scientifique et radio de la SLA vous présente la reconstitution d’instruments TPS qui encore aujourd’hui sauvent des vie lors de secours spéléologiques mais qui servent aussi à la recherche pétrolière et minière.

